Mueller har beviser mod tidligere Trump-rådgiver Roger Stone

Den særlige efterforsker Robert Muellers kontor har beviser for kommunikationen mellem den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone og WikiLeaks.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af retsdokumenter.

Mueller har tidligere anklaget Stone for at have forsøgt at komme i kontakt med WikiLeaks-grundlægger Julian Assange for at finde ud af, hvilke oplysninger WikiLeaks lå inde med om Demokraterne forud for præsidentvalget i 2016.

Fredag viser retsdokumenter for første gang, at der findes beviser for en sådan kommunikation.

Mueller er i gang med at undersøge, om der var russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

I 2017 fandt en rapport fra flere amerikanske efterretningstjenester tegn på en sådan indblanding.

Her blev det konkluderet, at den russiske efterretningstjeneste GRU under øgenavnet Guccifer 2.0 havde hacket sig adgang til mails fra Det Demokratiske Partis Nationale Komité (DNC).

Rapporten konkluderede også, at GRU blandt andet har brugt WikiLeaks til at offentliggøre de hackede mails.

I 2018 sagsøgte Demokraterne den russiske regering, Donald Trumps valgkampagne og WikiLeaks-organisationen. Det skyldes mistanke om, at de tre parter har konspireret om at påvirke valget i 2016 i Donald Trumps favør.

Roger Stone har tidligere erkendt kortvarig kommunikation med både WikiLeaks og Guccifer 2.0. Men han fastholder ikke at have haft kendskab til de hackede mails.

Stone blev i sidste måned anholdt på anmodning af Muellers kontor. Det skete på grund af mistanke om, at han har løjet for Kongressen om sin kommunikation med andre om de hackede mails.

Stone har erklæret sig uskyldig i alle anklager og blev kort efter løsladt mod kaution.

Mueller oplyste dengang ikke, hvorvidt der var beviser for mistanken om kommunikation med WikiLeaks.