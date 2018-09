Mueller godtager skriftlige svar fra Trump i efterforskning

Donald Trump får grønt lys til at svare for sig på skrift i en undersøgelse af russisk valgindblanding i 2016.

Specialanklager Robert Mueller er villig til at godtage skriftlige svar fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i sin efterforskning af mulig russisk valgindblanding.

Det skriver Mueller i et brev til Trumps advokater, oplyser kilder fra Muellers kontor ifølge avisen The New York Times.

Mueller undersøger, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab har samarbejdet med russiske agenter under valgkampen i 2016.

Brevet er den seneste udvikling i en langvarig forhandling mellem parterne om, hvorvidt og under hvilke forhold Trump skal afhøres i sagen.

Det står dog ikke klart, om Mueller helt opgiver at få præsidenten til at svare mundtligt på spørgsmål i efterforskningen.

- Vi vil fortsætte den igangværende dialog med specialanklagerens kontor, siger Trumps advokat Jay Sekulow til The New York Times.

Muellers kontor afviser at kommentere på brevet.