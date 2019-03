Mount Everests smeltende gletsjere bringer døde klatrere frem

Global opvarmning betyder, at gletsjere smelter hurtigere, siger tidligere præsident i bjergbestigerforening.

Flere og flere lig er begyndt at dukke op på verdens højeste bjerg, Mount Everest, i takt med at bjergets gletsjere smelter.

Det skriver det britiske medie BBC.

- På grund af global opvarmning smelter is og gletsjere hurtigt. Lig, der har været begravet gennem mange år, er begyndt at dukke op, siger Ang Tshering Sherpa, tidligere præsident for Nepals Bjergbestigerforening.

Omkring 300 personer har mistet livet på Mount Everest siden det første forsøg på at bestige det 8848 meter høje bjerg.

To tredjedele af ligene menes at være begravet under bjergets sne og is.

En unavngiven regeringsansat, der har arbejdet på Mount Everest i mange år, bekræfter over for BBC det stigende antal synlige lig på bjerget.

- Jeg har bjærget omkring ti lig de seneste år fra forskellige steder på Mount Everest. Der dukker helt klart flere og flere frem nu, siger han.

Ifølge eksperter koster det mellem 40.000 og 80.000 dollar at bjærge et lig fra bjerget. Blandt bjergbestigere er der også mange forskellige holdninger til, hvad der skal ske, hvis man mister livet på et bjerg.

- Mange klatrere vil gerne efterlades på bjergene, hvis de dør, siger den respekterede bjergbestiger Alan Arnette til BBC.

Gennem årene har lig også fungeret som pejlemærker på Mount Everest.

Et af dem kaldes for "grønne støvler". Det henviser til en klatrer, der døde under en klippesten. Hans grønne støvler sidder stadig på fødderne, og de peger imod ruten mod toppen af Mount Everest.

Flere undersøgelser har vist, at gletsjerne i området omkring Mount Everest - og i resten af Himalaya - smelter hurtigt og bliver tyndere.

Det betyder samtidig, at nogle af de smeltevandssøer, som man skal forbi for at nå til toppen, vokser i størrelse.