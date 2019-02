Modehuset Burberry undskylder for selvmordslignende hættetrøje

Modebrandet Burberry undskylder, efter at en hættetrøje med løkke om halsen har fået kritik.

En hættetrøje har fået den britiske modegigant Burberry til at undskylde efter stor kritik.

Det skriver BBC News.

Kritikken gik på, at snorene i hættetrøjen lignede en galge, der bliver brugt til hængning, og at den dermed ledte tankerne hen på selvmord.

Hættetrøjen blev vist ved Burberrys show under London Fashion Week, der netop er afholdt.

Det var en af Burberrys egne modeller, der rejste kritikken mod hættetrøjen.

- Selvmord er ikke mode. Det er ikke glamourøst, og showet er dedikeret til unge. Jeg forstår slet ikke, hvorfor Burberry har designet en hættetrøje med en løkke rundt om halsen, skriver modellen Liz Kennedy på Instagram.

Efter at Liz Kennedy ytrede sig på sin Instagram-konto, er kritikken nået til tops hos modegiganten.

Den administrerende direktør hos Burberry, Marco Gobbetti, fortæller nu, at de har begået en fejl.

- Jeg beklager dybt. Det var ufølsomt, og vi har begået en fejl, siger Marco Gobbetti ifølge BBC News.

Tidligere på måneden modtog endnu et stort modebrand kritik.

Her var det Gucci, der forargede med en sort rulletrøje, der kunne trækkes over munden, så det lignede sortmalet hud og røde læber.

Rulletrøjen skabte vrede, da kritikere mente, at den gav associationer til slavetiden.

Efter kritikken ansatte Gucci en diversitetsdirektør for at undgå, at det sker igen.