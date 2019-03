Mistanke om terror i sporvogn - gerningsmand på fri fod

Hollands regering holder krisemøde efter drama i Utrecht. Politiet opfordrer skoler til at låse dørene.

Adskillige mennesker er såret under et skyderi i den hollandske by Utrecht, oplyser politiet.

Ifølge det hollandske nyhedsbureau ANP er mindst en person dræbt.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være et "terrormotiv" i forbindelse med skyderiet, hedder det fra politiet ifølge Reuters

Politiet oplyser, at en formodet gerningsmand er flygtet fra stedet. Man opfordrer skoler i byen til at låse dørene

Premierminister Mark Rutte har samlet regeringen til krisemøde oven på begivenhederne i Utrecht.

Han siger, at han er "dybt bekymret" over det, der er sket.

En journalist på avisen Utrecht Central siger, til BBC, at et øjenvidne har fortalt, at fire mænd var steget på sporvognen og havde åbnet ild.

Skuddene blev affyret i en sporvogn på 24. Oktober-pladsen i udkanten af bymidten klokken 10.45.

- Skudepisode ... Adskillige sårede mennesker rapporteret. Assistance påbegyndt, skrev politiet på Twitter.

- Der er en skudepisode i en sporvogn. Adskillige lægehelikoptere er sendt afsted for at yde hjælp, lyder det i et nyt tweet.

Der er ingen officielle oplysninger om, hvem der har skudt, og hvad der er årsagen til skyderiet.

Politiets antiterrorenhed er mødt op på gerningsstedet ifølge avisen De Telegraaf.

TV-stationen RTV gengiver et øjenvidne, som fortæller, at han har set en kvinde liggende på jorden under et eller andet sammenstød. Adskillige mænd løb fra gerningsstedet, siger øjenvidnet.

24. Oktober-pladsen fungerer som sporvognsremise. Den er afspærret af politiet.