Mistanke: Svensk politi bliver brugt til selvmord

Politiet i Skåne er bekymret over, at selvmordskandidater tilsyneladende i stigende grad forsøger at tage deres eget liv ved at fremprovokere skud fra politiet.

- Dette er et fænomen, som ikke eksisterede, da jeg arbejdede i den operative tjeneste. I dag hører jeg om i det i tiltagende grad: at personer aktivt ønsker at blive skudt, og at personer forsøger at narre os til at skyde dem, siger Mats Karlsson, politichef i det nordvestlige Skåne, til avisen Sydsvenskan.

Ifølge politichefen forekommer sådanne hændelser hver tredje uge. Han siger, at problemet er så stort i Skåne, at det kræver store politiressourcer.

Politiet har nu bedt om at få undersøgt fænomenet, der i USA er blevet kendt som "suicide by cop" ("Selvmord ved hjælp af politiet").

En bølge af skuddrab har rystet Malmø, Stockholm og Göteborg i de senere år.

Senest blev en mand i 50-årsalderen dræbt af skud i hovedet, da han kom gående på åben gade i Malmøs centrum onsdag.

Begrebet "suicide by cup" bliver anvendt i to betydninger: Dels når en person, der har begået en forbrydelse, under en efterfølgende politijagt vælger at blive dræbt frem for at blive anholdt. Dels når personer, som i forvejen overvejer selvmord, fremprovokerer en situation, hvor politiet føler sig nødsaget til at skyde.

I USA har begrebet "suicide by cup" været anvendt i nyhedsmediernes overskrifter siden 1980'erne, men det blev først betragtet som et almindeligt fænomen i begyndelsen af 2000.