Mistænkt pædofil er anholdt i Venezuela efter år på flugt

Juan Carlos Sánchez er mistænkt for seksuelt misbrug af 274 børn. Efter årevis på flugt er han nu anholdt.

En mand i Colombia kendt som Den Store Stygge Ulv mistænkt for at have misbrugt mindst 274 børn og unge seksuelt er blevet anholdt i Venezuela.

Det oplyser myndighederne ifølge det colombianske ugemagasin Semana søndag.

37-årige Juan Carlos Sánchez blev angiveligt anholdt i december efter at have været på flugt i årevis. Ifølge Semana sidder han i øjeblikket fængslet i Caracas, hvor han venter på at blive udleveret til Colombia.

Foruden seksuelle overgreb mod børn er han mistænkt for at distribuere børneporno.

Ifølge mediet La Prensa er der tale om videoer af voldtægt af børn, som Sánchez har solgt videre til pædofile.

Juan Carlos Sánchez blev tilbageholdt i 2008 på mistanke om at have haft sex med en 14-årig dreng. Han blev dog frikendt og løsladt senere samme år.

Efterforskningslederen i sagen, general Jorge Vargas, siger til magasinet Semana, at der i forbindelse med efterforskningen er fundet flere e-mailkonti, der indeholder materiale med misbrug af børn.

En anden efterforsker fortæller til Semana, at den mistænkte ofte fandt sine ofre i videospilhaller i indkøbscentre, og at han begik flere af overgrebene i et hus i byen Barranquilla i den nordlige del af Colombia.

Politiet har været på jagt efter Juan Carlos Sánchez i mindst fem år. Det var angiveligt takket være et tip fra de mexicanske grænsemyndigheder, at myndighederne var i stand til at lokalisere ham.