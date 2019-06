Missil rammer udenlandske olieselskaber i irakiske Basra

Et område nær Basra, der huser globale olieselskaber, er onsdag morgen blevet ramt af en raket. To er sårede.

En raket har onsdag morgen ramt et kompleks af hovedkontorer tilhørende flere globale olieselskaber vest for den irakiske by Basra.

To irakiske medarbejdere er såret i eksplosionen.

Det oplyser det lokale politi.

Raketten ramte et område, der hedder Burjesia Business and Residential Centre, der huser både beboelse samt hovedkontor for blandt andet den amerikanske oliegigant ExxonMobil.

En sikkerhedskilde oplyser, at ExxonMobil kort efter eksplosionen gør klar til at evakuere omkring 20 udenlandske medarbejdere øjeblikkeligt.

Af andre selskaber, der ligeledes opererer på stedet, kan nævnes hollandske Shell og det italienske olie- og gasselskab Eni.

Irakisk politi oplyser, at der er tale om et kortdistancemissil af typen Katyusha. Missilet landede angiveligt 100 meter fra det sted, ExxonMobil bruger til både beboelse samt operationscenter.

I sidste måned evakuerede ExxonMobil flere medarbejdere fra stedet, efter at USA rapporterede om flere uspecificerede trusler fra Iran.

Truslerne kom angiveligt i kølvandet på en beslutning fra USA om at trække hundredvis af diplomatiske medarbejdere ud af Irak.

Før angrebet onsdag morgen var ExxonMobil så småt begyndt at bringe de evakuerede medarbejdere tilbage til Irak.

Ingen har endnu taget skylden for onsdagens angreb.