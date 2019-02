Ministre til May: Undgå oprør og udskyd brexit-deadline

En gruppe højtstående britiske ministre står torsdag sammen i en fælles advarsel til premierminister Theresa May.

May bør bakke op om at udskyde brexit, såfremt der ikke er landet en færdig aftale med EU, hvis hun vil undgå oprør i parlamentet i næste uge, lyder det. Det skriver avisen The Sun.

Advarslen kommer fra arbejds- og pensionsminister Amber Rudd, justitsminister David Gauke, erhvervsminister Greg Clark og skotlandsminister David Mundell.

De mener, at muligheden for, at briterne skal træde ud af det europæiske samarbejde uden en aftale, skal fejes af bordet, og at tidsfristen for Storbritanniens udtræden skal forlænges.

Det fremgår af EU-traktatens artikel 50, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres. Som aftalen er nu, skal briterne derfor forlade EU ved midnat 29. marts 2019 med eller uden en aftale.

Hvis ikke May bakker op, lyder meldingen fra ministrene, at de og 20 andre medlemmer vil støtte op om et forslag, der er blevet fremlagt at Labour-medlemmet Yvette Cooper i Underhuset.

Cooper vil tvinge regeringen til senest i midten af næste måned at træffe beslutning om, hvorvidt briterne skal forlade EU med en aftale, uden en aftale, eller om forhandlingerne skal forlænges.

Men det er ikke sikkert, det bliver nødvendigt. Allerede i næste uge kan de britiske parlamentarikere måske se frem til at stemme om en revideret version af den plan, som Theresa May har forhandlet sammen med EU.

Det fortæller finansminister Philip Hammond torsdag. Da han af BBC bliver spurgt til, hvad der kan ske i næste uge, lyder svaret:

- Der er måske er mulighed for at bringe afstemningen tilbage til Underhuset - der er måske en mulighed, men det kommer an på udviklingen de kommende dage.

Ifølge finansministeren har denne uges møder mellem Theresa May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, været gode og konstruktive.