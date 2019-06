Ministre kan ikke blive enige om finansiering af EU-budget

EU's finansministre diskuterede hele natten, men betingelserne for et nyt eurobudget er uafklarede.

Hvor skal pengene komme fra? Det var et centralt spørgsmål, som eurolandenes finansministre ikke kunne finde et fælles svar på, da de forhandlede om et nyt eurobudget natten til fredag.

EU-landene blev dog enige om en overordnet ramme, og det er op til stats- og regeringscheferne at afklare det udestående, når de mødes i næste uge.

Arbejdet fortsætter, konstaterer eurogruppens formand, Mario Centeno, efter et 15 timer langt møde.

- Vi har mere arbejde at gøre. Men vi har taget mange små skridt, og samlet set udgør de et reelt fremskridt, siger Centeno på et pressemøde i Luxembourg.

Tidligt fredag morgen konstaterede Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, at der var sket et "gennembrud". Man havde - sagde han - fundet et kompromis om et nyt eurobudget.

Men begejstringen stod Le Maire tilsyneladende alene med.

Den kunne ikke aflæses i ansigtet på eurogruppens formand, som tørt konstaterede, at hans "glas ikke var helt så fuldt".

Det blev natten til fredag heller ikke afklaret, hvor stort det meget omtalte budget skal være.

Den del skulle ministrene dog heller ikke tage endeligt stilling til, da størrelsen hænger sammen med forhandlinger om EU's flerårige budgetramme (FFR).

De lande, som har talt stærkt for et nyt budget, ville have en finansiering, der var uafhængig af FFR. Men det er der ikke vilje til.

Man har valgt at kalde det et "budgetinstrument for konkurrenceevne og konvergens", da nogle lande stejlede over ordet "eurobudget".

EU's finanskommissær, Pierre Moscovici, konstaterer, at nogle ser "glasset som halvt fuldt - andre som halvt tomt".

- Jeg er en af dem, som har advokeret for dette i årevis, og jeg ved, hvor svært det er politisk.

- Men lad os ikke undervurdere de symbolske skridt, der er taget, selv om der fortsat er meget arbejde at gøre, siger Pierre Moscovici.

Især Frankrig har presset på for at få et EU-budget. Det franske oplæg var oprindelig et "rigtig budget", der ikke var del af EU's budgetramme (FFR).

Men nogle eurolande har været helt imod idéen. De har ifølge Moscovici slet ikke villet acceptere ordet "eurobudget".

- Det var det bedste kompromis, vi kunne opnå under de givne omstændigheder i Europa. Vi må ikke glemme, at nogle lande slet ikke ville have det, siger Moscovici.

EU-landenes stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag i næste uge i Bruxelles.