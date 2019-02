Minister: Indien har angrebet og ødelagt terrorlejre i Pakistan

Indiske kampfly har angrebet militante lejre i Pakistan. Det oplyser en minister fra den indiske regering.

- Luftvåbnet udførte tidligt i morges luftangreb mod terrorlejre på tværs af Line of Control (den uofficielle grænse mellem den indisk-kontrollerede og den pakistansk-kontrollerede del af Kashmir, red.) og ødelagde dem fuldstændigt, skriver landbrugsminister Gajendra Singh Shekhawat på Twitter.

Ifølge den indiske tv-kanal News 18 skulle angrebet være rettet mod en gruppe, der for nylig dræbte 40 soldater. Tv-kanalen henviser til unavngivne pakistanske regeringskilder.

Natten til tirsdag beskyldte det pakistanske forsvar Indien for at have krænket luftrummet over den pakistansk-kontrollerede del af Kashmir.

Pakistans forsvar siger, at der ikke er sårede eller dræbte efter angrebet. Imens hævder andre kilder i den pakistanske regering over for News 18, at der er over 200 sårede eller døde.

Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.