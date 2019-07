Mindst 26 mennesker er døde i en fiskerbådulykke i Honduras

Hidtil er 26 mennesker bekræftet døde, efter at hummerfiskerbåden kæntrede ud for kystbyen Puerto Lempira.

Mindst 26 mennesker er omkommet, efter at en fiskerbåd kæntrede ud for Honduras' atlanterhavskyst under dårlige vejrforhold

Det oplyser en talsmand for landets væbnede styrker onsdag.

Andre 47 mennesker er blevet reddet, efter at hummerfiskerbåden forulykkede ud for kystbyen Puerto Lempira.

Det fortæller talsmanden, Jose Domingo Meza.

For tiden er adskillige både samlet ud for Honduras' kyst for at fiske efter hummere. Hummersæsonen i Honduras går fra juli til og med februar.

Tidligere onsdag kæntrede en anden fiskerbåd i den samme region på grund af dårligt vejr. Her lykkedes det dog at redde samtlige 49 mennesker om bord, oplyser talsmand Jose Domingo Meza.

Honduras eksporterede i 2018 hummere for 46 millioner dollar - svarende til cirka 304 millioner kroner. Det viser officielle tal.

Langt de fleste hummere eksporteres til USA.