Mindst 25 er dræbt efter voldsom storm i Nepal

Mindst 25 er dræbt og 400 sårede, efter en voldsom storm har ramt den centrale del af Nepal.

Det meddeler landets premierminister, Khadga Prasad Sharma Oli, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge landets nationale krisecenter har stormen især raset over de to distrikter Bara og Parsa, der ligger sydvest for hovedstaden Kathmandu.

- To bataljoner er mobiliseret og parat til at rejse fra Kathmandu øjeblikkeligt. Helikoptere udstyret med nattesyn er sat i beredskab sammen med redningspersonale, skriver premierministerens øverste rådgiver på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet AP har vejrforholdene forhindret redningsarbejdet i flere af de ramte områder.