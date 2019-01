Mindst 220.000 flypassagerer rammes tirsdag af tysk strejke

Over 220.000 flypassagerer vil tirsdag blive berørt af en strejke i otte tyske lufthavne. Det gælder blandt andet landets største lufthavn i Frankfurt.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Sikkerhedspersonale i lufthavnene planlægger at nedlægge arbejdet tirsdag i håb om at lægge pres på deres arbejdsgivere forud for lønforhandlinger den 23. januar.

Verdi, et af Tysklands største industriforbund, kræver, at sikkerhedspersonale på tværs af landet bliver betalt 20 euro i timen - cirka 150 kroner. Forbundet oplyser ikke, hvad den nuværende timeløn ligger på.

Den tyske lufthavnsforening ADV advarer om, at strejken ser ud til at "lamme" det tyske flyvenetværk og påvirke mindst 220.000 passagerer.

I Frankfurt alene har flyselskaber aflyst 570 ud af i alt 1200 planlagte ankomster og afgange tirsdag. Det oplyser lufthavnsoperatøren Fraport.

Imens har det tyske luftfartsselskab Lufthansa aflyst 400 af sine 640 forbindelser i Frankfurt. I München har selskabet aflyst 100 ud af i alt 630 ankomster og afgange.

Arbejdsnedlæggelsen begynder i lufthavnen i Frankfurt klokken to natten til tirsdag og varer indtil klokken otte tirsdag aften. I Frankfurt Airport vil omkring 5000 medarbejdere med ansvar for sikkerhedskontrol af passagerer og bagage strejke.

Strejken ventes at skabe kaos i den europæiske lufttrafik, da lufthavnen i Frankfurt er den fjerdestørste i Europa.

Ifølge det danske luftfartsmedie Check-in.dk vil der ud over Frankfurt være strejker i München, Hamburg, Hannover, Bremen, Dresden, Erfurt og Leipzig/Halle.

Strejken i lufthavnen i München begynder klokken 03.30 og varer frem til midnat til onsdag. Tidspunkterne i de øvrige lufthavne varierer en smule.

Check-in.dk skriver, at Lufthansa aflyser otte flyvninger mellem Frankfurt, København og Billund tirsdag. Aflysningerne ventes at berøre flere end 1000 passagerer, der vil blive ombooket til andre afgange.

SAS forventer ifølge Check-in.dk at gennemføre tirsdagens tre rotationer fra København til Frankfurt. Det samme vil være tilfældet med henholdsvis fem og to rotationer til Hamburg og Hannover.