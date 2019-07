Mindst 17 mister livet i jordskred og vand i Nepal

Voldsom monsunregn har medført jordskred og oversvømmelser i Nepal, hvor mindst 17 personer har mistet livet. Syv er såret.

Nepal er blevet ramt af voldsomme vandmasser de seneste tre dage, hvor hovedstaden, Katmandu, og den østlige del af landet har været værst ramt.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa tidligt lørdag morgen dansk tid.

Syv personer er meldt savnet og fire andre er blevet reddet i forskellige dele af landet, oplyser politiet.

- Oversvømmelser og jordskred har ødelagt mindst 10 hovedveje, siger Umakanta Adhikari, der er en højtstående embedsmand i indenrigsministeriet.

Ministeriets meteorologiske afdeling advarede lørdag om, at vandstanden i adskillige floder i den sydøstlige del af Nepal har nået farlige niveauer.

Det våde vejr ser ud til at fortsætte og meteorologerne advarer om, at regnen fortsætter i flere dele af landet over weekenden.

Myndighederne har sendt sms-advarsler til de indbyggere, der bor i de områder, der vil blive ramt.

Regntiden i Nepal, der hvert år varer fra juli til september, tager hvert år livet af flere.