Millioner af svenske patientsamtaler har ligget frit fremme

I alt 2,7 millioner patientsamtaler fra den svenske rådgivningstelefon 1177 har ligget frit tilgængeligt på nettet.

Det skriver det svenske it-medie Computer Sweden.

Der er tale om cirka 170.000 timers optagne samtaler siden 2013, som har ligget på frit tilgængelige servere. Det betyder, at man har kunnet lytte til optagelserne uden brug af kodeord eller lignende.

Samtalerne indeholder blandt andet oplysninger om sygdomme, medicin og tidligere behandlinger. I mange tilfælde har de personer, der har ringet, desuden opgivet deres personnummer.

Derudover er der angivet et telefonnummer ud for mange af opkaldene. I alt 57.000 svenske telefonnumre optræder i databasen.

Det er tilladt at optage samtalerne med patienterne, hvilket kan være nødvendigt for patientens sikkerhed. De gemte lydfiler skal dog behandles med fortrolighed i henhold til patientdataloven, skriver Computer Sweden.

Den svenske socialminister, Lena Hallengren, fra Socialdemokraterna kalder det "alvorligt og opsigtsvækkende", at de mange samtaler har ligget frit tilgængeligt på internettet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg antager, at de berørte regioner og regionsråd handler hurtigt og resolut for at rette op på de akutte problemer og for at sørge for, at noget lignende ikke sker igen, siger hun til TT.

Ifølge Computer Sweden er det samtaler foretaget omkring Stockholm, Värmland og Sörmland, der har ligget frit fremme.

De tre benytter sig som de eneste ud af 21 regioner ikke af tjenesten Inera som udbyder. Inera koordinerer og udvikler digitale tjenester i samarbejde med regionsråd, regioner og kommuner.

De tre berørte regioner har i stedet benyttet sig af en underleverandør ved navn Medicall. Den har hovedsæde i Thailand, skriver Computer Sweden.