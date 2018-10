Milliondyrt kunstværk makulerer sig selv efter salg

Et kunstværk af kunstneren Banksy makulerede sig selv kort efter at være blevet solgt for næsten 10 millioner.

Fredag aften blev kunstværket "Girl with Baloon" af den britiske gadekunstner og provokatør Banksy solgt for 1.047.000 britiske pund eller 8,9 millioner danske kroner hos auktionshuset Sotheby's i London.

Kort efter - mens alle fortsat var til stede i rummet - makulerede billedet sig selv, da kunstneren i al hemmelighed havde installeret en makulator i rammen.

- Det ser ud til, at vi er blevet "Banksy-ed", siger Alex Branczik, Sotheby's chef for moderne kunst i Europa, til BBC.

På det sociale medie Instagram har Banksy, hvis sande identitet trods intens spekulation fortsat er ukendt, lagt et billede af det makulerede kunstværk op med teksten:

- Going, going, gone.

Salgsprisen var blandt de højeste nogensinde for et kunstværk af Banksy, der hovedsageligt udfører sin kunst i byrummet.

Ifølge The Guardian er det uvist, om kunstværket er blevet mere eller mindre værdifuldt af at være blevet makuleret så spektakulært.

Financial Times skriver, at Sotheby's nu er i dialog med køberen.

- Vi har talt med den vindende byder, der blev overrasket over udviklingen. Vi er nu i diskussion om, hvad de næste skridt er, lyder det fra Sotheby's til avisen.

Banksy er en graffitimaler fra byen Bristol, der omkring år 2000 begyndte at bruge metoden stencil til at lave ikonisk og ofte humoristisk samfundssatire på husmure og andre overraskende steder.

"Girl With Baloon" er et af Banksys bedst kendte værker.

Det afbilleder en pige, der rækker ud efter en hjerteformet ballon, der umiddelbart lige er gledet hende af hænde.

Selv deltager Banksy ikke i auktioner, da han anser dem for at være for kapitalistiske.

Kunstneren har tidligere udtrykt stor vrede over, at samlere betaler for at købe hele mure for at sikre sig hans kunstværker.