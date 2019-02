Militærattaché støtter Juan Guaidó som præsident i Venezuela

Venezuelas militærattaché i FN, oberst Pedro Chirinos, anerkender officielt Juan Guaidó som landets midlertidige præsident.

Det fortæller han i en video, der er blevet delt på Twitter af den amerikanske præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

Bolton hylder oberstens beslutning.

- Han (oberst Pedro Chirinos, red.) har valgt demokrati for venezuelanere over Maduros tyranni, skriver John Bolton med henvisning til Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

Maduro sikrede sig en ny periode som præsident ved et valg i maj sidste år. Valget blev dog betragtet som udemokratisk i en lang række lande.

I januar i år spidsede den spændte politiske situation i Venezuela yderligere til. Her udnævnte lederen af den oppositionskontrollerede nationalforsamling, Juan Guaidó, sig selv til fungerende præsident i landet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA og omkring 50 andre lande fordømt Maduro og erklæret deres støtte til Guaidó.

I en tale tirsdag opfordrede Donald Trump Venezuelas militær til at skifte side og anerkende Juan Guaidó som præsident.

Men i stedet reagerede militæret ved at bekræfte sin ubetingede loyalitet til Maduro senere samme dag.

Nicolás Maduro nægter at lade nødhjælp komme ind i Venezuelas og har beordret militæret til at blokere landets grænser.

Imens arbejder Guaidó på at samle en million frivillige, som lørdag den 23. februar skal forsøge at bryde blokaden og få nødhjælp ind i det kriseramte land.

Maduro mener dog ikke, at Venezuela befinder sig i en humanitær krise. I stedet mener han, at der er tale om en "politisk forestilling", der skal give USA en undskyldning for at indlede en invasion i landet.