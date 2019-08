Migranter går i land på Lampedusa efter 19 dage på skib

83 migranter, der har været strandet på et spansk redningsskib ud for Lampedusa i knap tre uger, er ved midnat til onsdag gået i land på den italienske ø.

Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Migranterne, der hovedsageligt er fra Afrika, er blevet evakueret fra skibet "Open Arms", der ejes af den spanske ngo af samme navn, efter ordre fra anklagemyndigheden i Italien.

Anklager Luigi Patronaggio gav tirsdag aften ordre om at opbringe skibet, efter at han havde inspiceret fartøjet.

Anklageren sagde, at han havde truffet beslutningen "ud fra den vanskelige situation om bord".

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

Mange af migranterne har tilbragt 19 dage om bord på det spanske skib efter at være blevet reddet under deres tur fra Libyen til Europa i små både. De seneste seks dage har redningsskibet ligget for anker ud for Lampedusa.

15 migranter blev så desperate, at de tirsdag hoppede over bord for at prøve at svømme i land, oplyser ngo'en "Open Arms".

"Open Arms" er en spansk organisation, der forsøger at hjælpe migranter, som kommer i havsnød på Middelhavet.

Organisationen skrev tidligere på Twitter, at "situationen er ude af kontrol" om bord på redningsskibet.

Blandt andet har den lange ventetid angiveligt ført til flere slagsmål og trusler om selvmord om bord på skibet.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, fører en hård linje over for migranter, der forsøger at komme ind i Italien. Men lørdag tillod han 27 børn om bord på det spanske redningsskib at komme i land.

Det skete efter internt pres i regeringen.

Oprindeligt var der 147 migranter om bord på "Open Arms", men efterhånden som dagene er gået, er flere blevet evakueret, så de kan få lægebehandling, ligesom at alle mindreårige har fået lov at gå i land.

De spanske myndigheder har sent tirsdag aften sendt marinefartøjet "Audaz" på en tre dage lang tur til Lampedusa for at hente migranterne.

"Audaz" vil herefter eskortere "Open Arms" til byen Palma på den spanske ø Mallorca.

Det oplyser den spanske regering i en erklæring, skriver AFP.

Seks EU-lande - Frankrig, Tyskland, Rumænien, Portugal, Spanien og Luxembourg - har tilbudt at tage imod migranterne.