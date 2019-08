Midt i strid med USA falder Kinas yuan til det laveste i 11 år

Den kinesiske valuta er mandag faldet til det laveste niveau i mere end 11 år. Således skal der nu 7,15 yuan til for at købe en amerikansk dollar.

Sidst, yuanen var nede på det niveau, var i februar 2008.

Handelskrigen mellem USA og Kina påvirker hele den globale økonomi.

Og konflikten, der har sendt alverdens aktiemarkeder i rødt, er blevet yderligere optrappet, efter at USA før weekenden varslede forhøjet told på kinesiske varer.

Natten til lørdag dansk tid skrev USA's præsident, Donald Trump, således på Twitter, at han vil forhøje toldsatserne på varer fra Kina.

Varer fra Kina for 250 milliarder dollar, der i dag er pålagt told på 25 procent, vil fremadrettet skulle toldbelægges med 30 procent.

Den forhøjede told vil træde i kraft 1. oktober.

Samtidig vil den varslede told på varer fra Kina for yderligere 300 milliarder dollar, der i dag er pålagt told på ti procent, fra 1. september blive hævet til 15 procent.

Meldingen kom i kølvandet på, at Kina som modsvar på amerikansk told varslede tariffer på amerikanske varer for 75 milliarder dollar.

Trump fremhævede fredag, at han i modsætning til tidligere amerikanske præsidenter ikke vil finde sig i, at USA - ifølge ham - bliver udnyttet af Kina.

- I mange år har Kina (og mange andre lande) udnyttet USA og stjålet intellektuelle rettigheder og meget mere. Vores land har tabt hundredvis af milliarder af dollar om året til Kina, uden nogen udsigt til at det slutter, tweetede præsidenten.

Da Kina i begyndelsen af august indstillede sine køb af amerikanske landbrugsprodukter, beskyldte Donald Trump kineserne for med vilje at svække landets møntfod.

- Kina droppede prisen på sin valuta til et næsten historisk lavpunkt. Det kaldes "valutamanipulation", skrev Trump på Twitter 5. august.

Tweetet blev fulgt op af en officiel besked fra det amerikanske handelsministerium, om at Kina betegnes som valutamanipulator.

Det fik senere Kinas centralbank til at understrege, at den ikke bruger valutaen som et våben i "eksterne forstyrrelser som handelsstridigheder".