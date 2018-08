Michelin-stjernernes konge Joel Robuchon er død

Det franske køkken har mistet en af sine mest berømte kokke. Den franske mesterkok Joel Robuchon er død, 73 år gammel, oplyser en talskvinde fra hans restauranter til franske medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Med sin restauranter har han vundet stort set alle de priser, der er at vinde i fransk gastronomi. Ifølge AFP er han også den kok med flest af de eftertragtede stjerner.

Tv-stationen BFM og avisen La Figaro oplyser, at kokken døde i den schweiziske by Genève af en kræftsygdom.

I 1976 blev Robuchon udnævnt til en af sit fags bedste i Frankrig og kåredes til "århundredets kok" i 1990.

Derefter fulgte en michelinstjerneregn, der ikke blev mindre, da han udvidede sin restaurant og opbyggede et imperie af gourmetrestauranter verden over fra Tokyo til Paris.

Flere af restauranternes varemærker er, at der ikke er traditionel bordopstilling, men at der kun er plads langs en u-formet disk, hvor gæsterne kan se kokken arbejde med deres ret.

Ifølge AP var Robuchon kendt for sin konstante innovation og legesyge i madlavningen. Den blev udfoldet i et meget traditionsrigt fransk køkken.

Nyheden har fremkaldt en reaktion fra den franske regering, hvor talsmand Benjamin Griveaux ifølge AFP skriver på sin Twitter-profil:

- Joel Robuchon, en visionær kok, der havde flest stjerne af alle i verden, har forladt os i dag. Fra Paris til Shanghai var hans snarrådighed en form for kunst, som fik fransk gastronomi til at skinne og bliver ved med at inspirere generationer af kokke.

Tidligt i sit liv troede Robuchon ifølge AFP, at hans lod var et liv i kirken. Men mens han lavede mad for andre med samme interesse, fandt han ud af, at han hellere ville stå ved gryderne end i kirken.

Som 15-årig kastede han sig over restaurant-verdenen, og allerede som 30-årig stod han i spidsen for et køkken med 90 mand på Concorde Lafayette i Paris.

Efter en karriere fyldt med priser trak han sig tilbage i alder af 50 år. Der gik dog kun få år, før han igen var tilbage for at rulle sin restaurantkæde Atelier ud.