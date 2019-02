Michael Cohen vil kalde præsident Trump løgner og racist

USA's præsident, Donald Trump, er "en racist, en løgner og en bedrager".

Det mener hans tidligere advokat Michael Cohen.

Det fremgår af et 20 siders langt vidneudsagn, som Cohen forventes at afgive i en åben høring i Repræsentanternes Hus senere onsdag.

Det skriver netmediet Politico, der har offentliggjort vidneudsagnet.

I høringen skal Michael Cohen, der kender Trumps forretningshemmeligheder bedre end de fleste, forklare, hvad han ved om Trump-kampagnens forbindelser til Rusland under valgkampen i 2016.

Ifølge vidneudsagnet vil Cohen blandt andet tage kraftigt afstand fra præsidentens "bedrageri" og komme med alvorlige anklager mod Trump.

- Jeg er flov over mig selv og de ting, jeg gjorde for Trump i min stræben efter at beskytte og støtte ham.

- Jeg er flov, fordi jeg ved, hvem Trump er. Han er en racist. Han er en bedrager. Han er en løgner, vil Michael Cohen sige.

I mere end ti år var Michael Cohen personlig advokat og fikser for Donald Trump. Cohen har valgt at samarbejde med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.

Hans samarbejdsvillighed viste sig, efter han blev taget i at have løjet ikke bare for Mueller under afhøringer i begyndelsen af 2017, men også over for Kongressen.

Derudover har han brudt kampagnefinansieringsregler ved at have brugt midler fra Trump-kampagnen til at betale tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen. Det har Cohen fået en treårig fængselsstraf for.

Forud for høringen har Cohen udtalt, at det amerikanske folk nu "får muligheden for selv at afgøre, hvem der taler sandt".

Det var forventet, at Cohen vil komme med en række sprængfarlige beskyldninger mod sin tidligere arbejdsgiver.

Særligt i forhold til Trumps viden om en række møder med russiske forretningsfolk under valgkampen samt Trumps byggeprojekter i Rusland.