Mexicos indenrigsminister overlever helikopterstyrt

To personer er dræbt af en helikopter, der styrtede ned under en landing.

Mexicos indenrigsminister og en af landets delstatsguvernører har overlevet et helikopterstyrt. Til gengæld blev to personer på jorden dræbt, da helikopteren styrtede i et forsøg på at lande.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters tidligt lørdag morgen dansk tid.

Indenrigsminister Alfonso Navarrete Prida hastede fredag til den sydvestlige del af Mexico for personligt at besigtige ødelæggelserne efter et kraftigt jordskælv tidligere fredag lokal tid.

Ministeren befandt sig i helikopteren sammen med guvernøren for delstaten Oaxaca, hvor jordskælvet ramte.

- Jeg er på tur i Puerto Escondido, Oaxaca i selskab med guvernør Alejandro Mulat for at besigtige skaderne, skrev han på Twitter før helikopterturen.

Ingen personer er meldt omkommet som følge af jordskælvet, men et halvt hundrede boliger er beskadiget sammen med blandt andet en kirke og en offentlig bygning.

Desuden er omkring 100.000 mennesker påvirket af strømudfald, oplyste guvernøren i Oaxaca tidligere.

Delstaten Oaxaca er stadig ved at komme sig efter et jordskælv i september sidste år. Derfor var opmærksomheden skærpet, da det første skælv fredag aften lokal tid blev fulgt af mindst 225 efterskælv.

Fredagens skælv kunne også mærkes i hovedstaden Mexico City. Her lød byens sirener 72 sekunder før skælvet. Ifølge borgmester Miguel Ángel Mancera gav det de fleste borgere tid til at flygte ud på gaden.