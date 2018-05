Mexicansk tv-journalist skudt og dræbt nær sit hjem

Mexico er et af verdens farligste lande at arbejde i for journalister. Tirsdag blev endnu en journalist dræbt.

Den mexicanske journalist Juan Carlos Huerta blev tirsdag skudt og dræbt nær sit hjem i en forstad til byen Villahermosa, cirka 800 kilometer fra Mexico City.

Det oplyser mexicanske myndigheder.

Den 45-årige radio- og tv-journalist sad i sin bil, da flere gerningsmænd kørte op på siden af bilen og tvang ham til at stoppe.

En person steg ud af bilen og skød Juan Carlos Huerta på klos hold, før vedkommende flygtede fra stedet.

Flere projektiler er senere blevet fundet på gerningsstedet, skriver nyhedsbureauet AP.

Arturo Nunez, der er guvernør i staten Tabasco, er ikke i tvivl om, at drabet var planlagt på forhånd.

- Det var ikke et røveri. De (gerningsmændene red.) kom for at henrette ham, siger Nunez, der samtidig beskriver den dræbte journalist som sin ven:

- Juan Carlos var en fremtræden journalist. Og en person, jeg kunne kalde min ven. Jeg er meget ked af det.

Juan Carlos Huerta efterlader sig en hustru og to børn.

Statsanklageren i staten Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, har lovet "en grundig og vedholdende efterforskning, indtil vi har fanget de ansvarlige".

Mexico er et af de farligste lande i verden at arbejde i for journalister.

Alene i år er fire journalister blevet dræbt. Og siden 2000 er mere end 100 journalister blevet slået ihjel i Mexico.

Den 15. maj sidste år blev en anden prominent mexicansk journalist ved navn Valdez skudt og dræbt, mens han var på arbejde.

50-årige Valdez var medstifter af avisen Riodoce og en af de mest fremtrædende journalister, der dækkede de verserende narkokrige.

Få måneder før han blev likvideret, havde Valdez udgivet en kritisk artikel om to rivaliserende narkobander og et mordforsøg på en bandeleders søn.

Alle numre af avisen blev opkøbt og skaffet af vejen, samme dag som avisen udkom, og tre måneder senere blev Valdez dræbt.