Mexicansk journalist skudt og dræbt foran sit hjem

Ved højlys dag fredag skød to ukendte gerningsmænd en mexicansk journalist foran hans hjem. Han døde senere.

En mexicansk journalist blev fredag dræbt, da han forlod sit hjem i staten Chiapas, der ligger i det sydøstlige Mexico nær grænsen til Guatemala.

Det oplyser myndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ved højlys dag blev Mario Gomez passet op af "to koldblodige mordere", der skød ham i maven, hvorefter de flygtede fra stedet. Det skriver avisen El Heraldo de Chiapas, som 35-årige Mario Gomez havde arbejdet for i otte år.

Gomez blev kørt til et nærtliggende hospital, men døde senere af sine kvæstelser.

- Vi ledere, journalister og fotografer fordømmer på det kraftigste denne feje og kujonagtige handling mod en af vores kolleger. Vi kræver, at drabet bliver undersøgt til bunds, og at drabsmændene bliver stillet til ansvar, skriver avisen.

Marios Gomez har tidligere afdækket korruption blandt embedsmænd i staten, oplyser hans arbejdsgiver.

Landets statsanklager vil "gøre alt" for at opklare sagen, oplyses det i en pressemeddelelse:

- Statsanklageren er bevidst om vigtigheden af en fri presse. Statsanklageren vil derfor gøre alt, der står i dens magt, for at opklare denne forkastelige forbrydelse og bringe de ansvarlige for en dommer.

Mexico er et af de farligste lande i verden at arbejde i for journalister. Landet har i mange år været plaget af blodige opgør mellem rivaliserende narkokarteller.

Mindst 100 journalister er blevet dræbt i Mexico siden 2000. Det er flere end i noget andet land i verden. I størstedelen af sagerne er ingen blevet dømt, viser tal fra Det Internationale Journalistforbund.

I august blev en mexicansk tv-journalist skudt og dræbt, da han gik gennem den centrale del af feriebyen Cancún sammen med en anden mand.

Måneden før blev journalisten Guadalupe Chan skudt og dræbt i en landsby i Quintana Roo.