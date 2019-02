Meteorit udløser eksplosion under nedslag i Cuba

Cubanske myndigheder bekræftede sent fredag, at en meteorit var slået ned ved byen Viñales.

En meteorit slog tilsyneladende ned i det vestlige Cuba fredag.

Det oplyser det cubanske miljø- og forskningsministerium, skriver nyhedsbureauet AP.

Cubanske eksperter har tilsyneladende allerede fundet dele af meteoritten. Offentliggjorte billeder viser, at der er tale om sorte sten med mørkerøde linjer indeni.

Indbyggere i Viñales oplyser, at de hørte en "stor eksplosion" fredag eftermiddag.

Vidner oplyser, at de så en ildkugle på himlen, der efterlod en sky af småsten, der regnede ned over byen Viñales og andre dele af Pinar del Rio-provinsen.

- Vi kom fra centrum, og vi så en ildkugle flyve hen over himlen, siger den 34-årige spanske turist Jesus Nicolas ifølge AP.

- Det var helt sikkert en meteorit, og det var en stor en, tilføjer han.

På de sociale medier blev der efter episoden spekuleret i, hvorvidt der var tale om et flystyrt.

Cubanske statsmedier afviste hurtigt disse spekulationer og kaldte det "fysisk naturfænomen".

Tidligere fredag udsendte også den amerikanske vejrtjeneste NWS, der er baseret i Florida, meldinger om nedslaget.

I et opslag på Twitter skrev NWS, at en radar "måske har opfanget en meteor" i nærheden af Viñales i Cuba.

I samme opslag oplyste NWS, at det tidligere fredag modtog meldinger om, at en meteor var blevet set på himlen over Florida.

Der er ingen meldinger om materielle skader eller tilskadekomne efter nedslaget