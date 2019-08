Mere grønt og mindre madspild kan gavne klimaet

Der er ingen vej udenom.

Hvis vi skal tøjle de globale klimaforandringer, er vi nødt til at kigge på, hvad vi propper i munden. Og vi skal sørge for, at det, der kommer i indkøbskurven, ikke ender i skraldespanden og går til spilde.

I en ny rapport om klimaet og landsektoren, der er offentliggjort torsdag, peger FN's Klimapanel på, at det, der kommer på vores tallerkner, spiller en stor rolle for verdens udledning af klimaskadelige gasser.

Vi bør fokusere på det, som forskerne kalder en mere "balanceret kost", der i højere grad baserer sig på planter end røde bøffer.

Det vil både være godt for klimaet og for den globale sundhed, lyder det.

- Nogle kostvalg kræver mere brug af land og vand og forårsager større udledninger af drivhusgasser end andre, siger Debra Robert, der leder en af klimapanelets arbejdsgrupper, i en pressemeddelelse.

- Balanceret kost med plantebaserede fødevarer såsom grove korn, bælgplanter, frugt og grøntsager samt animalske fødevarer, der er bæredygtigt produceret, udgør store muligheder for tilpasning og begrænsning af klimaforandringer, fortsætter hun.

Det fremgår af rapporten, at drøvtyggere som køer er nogle af de store syndere, når det gælder udledning af metan, der er en særlig potent klimagas. Det ryger ud i atmosfæren, når køerne bøvser.

Klimapanelet fremhæver også risdyrkning som et problem i forhold til udslippet af metan.

Samtidig er madspild et enormt problem.

Mellem 25 og 30 procent af verdens fødevarer går ifølge rapporten enten tabt i forbindelse med dyrkning og produktion eller ender i skraldespanden hos supermarkederne eller hjemme hos forbrugerne, der ikke får det spist i tide.

I Danmark er der ifølge Fødevarestyrelsen et madspild på 260.000 ton årligt.