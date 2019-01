Mere end 1000 flyafgange aflyst i USA efter voldsomt snevejr

Et kraftigt uvejr har fået flere lufthavne i USA til at aflyse flyafgange og udskyde flyvninger.

Et voldsomt snevejr i det østlige USA skaber store problemer for flytrafikken.

Alene i Washington D.C. er mere end 1600 flyafgange blevet aflyst.

Uvejret kom fra Mexico og ind over midten af USA i weekenden. Millioner af amerikanere i ti forskellige stater er blevet advaret om farligt vejr.

Indtil videre har syv mennesker mistet livet i vejrrelaterede ulykker i delstaterne Missouri og Kansas.

Søndag var der faldet mellem 12 og 20 centimeter sne før middag i de mest berørte områder nær Washington D.C., det nordlige Virginia og dele af Maryland.

Efter sneen fulgte flere timer med slud og såkaldt isregn, som gjorde vejr- og køreforholdene endnu værre. Der ventes yderligere snefald frem mod aftenen og over natten lokal tid.

Fra lufthavnene Ronald Reagan National Airport og Dulles International Airport i Washington blev al flytrafik søndag standset. Det gik ud over 1624 afgange ind og ud af USA.

Og natten til mandag dansk tid meddeler luftfartsmyndighederne, at der især ventes yderligere forsinkelser for rejser over Atlanterhavet.

Flere af de største flyselskaber har frasagt sig ekstra betaling for ændring af flyafgange som følge af uvejret.