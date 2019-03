Medie: Ny software til ulykkesramt Boeing-fly er snart klar

Boeing forventer at frigive opgraderet software til sine 737 MAX-fly inden for en uge til ti dage.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske flyproducent har arbejdet på en opdatering af softwaren for sine 737 MAX-fly, siden samtlige 189 personer om bord på et fly af den type i oktober omkom i et flystyrt i Indonesien.

Efter endnu en dødsulykke med samme flytype søndag i Etiopien er stort set alle 737-fly midlertidigt taget ud af drift.

Efter søndagens ulykke, som kostede 157 mennesker livet, meddelte Boeing, at det i løbet af nogle uger vil opgradere softwaren i flyene.

737 MAX-flyene er Boeings bedst sælgende type.