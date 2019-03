Medie: Hollandsk politi har anholdt endnu to efter skyderi

Yderligere to personer er blevet pågrebet efter mandagens skyderi i den hollandske by Utrecht, hvor tre personer blev dræbt og fem andre såret.

Det oplyser kilder i politiet til den hollandske avis De Telegraaf ifølge nyhedsbureauet NTB.

I forvejen har politiet anholdt en 37-årig tyrkisk mand, der blev jagtet af politiet i flere timer efter skyderiet.

Den hovedmistænkte tyrkiske mand blev anholdt mandag omkring klokken 18.30.

Skyderiet fandt sted samme dag klokken 10.45 i udkanten af bymidten i Utrecht. Her blev der affyret skud i en sporvogn.

Det er endnu uklart, hvilken rolle de to andre anholdte har spillet i angrebet. Ifølge De Telegraaf har politiet fortsat ikke offentliggjort nogen detaljer om de seneste anholdelser.

Motivet bag skyderiet kendes heller ikke endnu.

I løbet af mandagen ville de hollandske myndigheder ikke udelukke, at der kunne ligge et "terrormotiv" bag skyderiet.

Andre forlydender peger dog på, at det ikke var et terrorangreb.

Ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu har den 37-årige mands pårørende oplyst, at skyderiet skete som følge af et familieopgør.

Den 37-årige tyrkiske mand skal således have skudt et familiemedlem af "familierelaterede" grunde. Efterfølgende skød han angiveligt mod de personer i sporvognen, der forsøgte at gribe ind.

Beskrivelsen af episoden er ikke bekræftet af politi eller myndigheder.

Den 37-årige mand har desuden tidligere været på kant med loven. Det fortalte Hollands justitsminister, Ferd Grapperhaus, mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge det lokale medie RTV Utrecht affyrede manden i 2013 skud mod et lejlighedskompleks, der ligger "et stenkast fra", hvor mandagens skyderi fandt sted.

Og så sent som for to uger siden var den 37-årige i retten for en mulig voldtægt i 2017, skriver mediet.

Mediet forbinder ham også med cykeltyveri, at urinere i en celle og spritkørsel. Det fremgår ikke, hvor oplysningerne stammer fra.