Medie: EU er klar til at udskyde brexit til juli

Hvis premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale fra EU på tirsdag bliver forkastet i det britiske parlament, er EU klar til at udskyde brexit til juli.

Efter planen skal briterne træde ud af EU ved midnat den 29. marts. Det kan enten være med eller uden en aftale med EU, men nu kan den deadline altså blive rykket.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det eneste, der skal til for at udsætte skilsmissen, er en forespørgsel fra den britiske premierminister.

Det oplyser en anonym kilde i EU til The Guardian.

Så snart den er modtaget, vil EU-præsident Donald Tusk indkalde til et ekstraordinært EU-topmøde.

Forlængelsens varighed afhænger dog af Mays begrundelse over for EU.

- Skulle Theresa May overleve og informere os om, at hun har brug for mere tid til at overbevise Underhuset om aftalen, vil en teknisk forlængelse til juli blive tilbudt, fortæller kilden til avisen.

Andre højtstående og anonyme EU-kilder i Bruxelles siger, at det er muligt at forlænge perioden yderligere, såfremt det eksempelvis skulle ende med en ny folkeafstemning om brexit.

Tirsdag skal Underhuset i Storbritannien stemme om Mays brexitaftale, som ventes at blive forkastet.

Men det vil være "katastrofalt", hvis det ikke lykkes at få en aftale på plads, lød det søndag fra Theresa May.

I et indlæg i avisen Sunday Express opfordrede hun alle Underhusets medlemmer til at støtte den foreliggende aftale.

- Hvis aftalen ikke bliver godkendt, så risikerer vi, at Storbritannien kommer ud af EU uden nogen aftale overhovedet - eller at brexit slet ikke sker, skriver hun.

Lykkes det ikke at komme igennem med en aftale, vil det være et "utilgiveligt tillidsbrud i forhold til vort demokrati", tilføjede premierministeren.

Mandag - dagen før den skæbnesvangre afstemning i parlamentet - forventes Theresa May at tale til en række fabriksarbejdere i den midtengelske by Stoke.

Indholdet af talen er på forhånd videregivet til flere britiske medier, herunder Sky News.

- Vi har alle pligt til at føre resultatet af folkeafstemningen til dørs, er Mays hovedbudskab.

Ved en folkeafstemning i Storbritannien den 23. juni 2016 stemte 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemte for at bevare medlemskabet.

Otte måneder senere - 29. marts 2017 - meddelte Storbritannien officielt, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.