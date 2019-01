May vil give parlament ny chance med en brexitaftale

May er fast indstillet på, at briterne forlader EU den 29. marts, siger talsmand.

Den britiske premierminister Theresa May vil give parlamentet en ny chance til at godkende en brexitaftale så hurtigt som muligt, siger hendes talsmand.

Han fastslår, at May er fast indstillet på, at briterne forlader EU den 29. marts.

Talsmanden siger, at han ikke kan forestille sig omstændigheder, hvor parlamentet ikke får endnu en chance for at godkende en brexitaftale.

May insisterer på, at hendes aftale stadig kan vinde støtte hos et flertal i parlamentet, hvis den ændres, så bekymringer omkring grænsen mellem Irland og Nordirland bliver imødekommet.

Dette ville indebære, at der findes en løsning omkring den såkaldte bagstopper, som får opbakning i parlamentet.

Modstandere mod bagstopperen blandt brexit-tilhængerne frygter, at Storbritannien vil blive fastholdt i EU som følge af problemerne ved grænsen mellem Irland og Nordirland.

Der var dog mange flere tegn på stærk interesse for et forslag fra den konservative Graham Brady, som forudser et gennembrud for Mays aftale ved, at der blive enighed om "alternative arrangementer" i stedet for bagstopperen.

Brady siger, at May vil stå i en meget stærk position ved forhandlinger i Bruxelles, hvis dette problem løses i det britiske parlament.

Flere parlamentariker, som stemte imod Mays aftale den 15. januar, siger, at de nu vil støtte den, hvis den irske bagstopper fjernes.