May ventes at advare parlamentet mod at støtte ny afstemning

Storbritanniens premierminister, Theresa May, vil mandag advare medlemmer af det britiske parlament mod at støtte endnu en EU-folkeafstemning.

Det fremgår af en delvist offentliggjort tale, skriver nyhedsbureauet AFP.

Af talen fremgår det, at endnu en folkeafstemning ifølge May vil gøre uoprettelig skade på britisk politik.

- Lad os ikke ødelægge tilliden til det britiske folk ved at forsøge at iscenesætte endnu en afstemning. En folkeafstemning mere vil forvolde uoprettelig skade på vores politik og på vores integritet, skal May sige.

Den britiske premierministers forsøg på at gøre sin brexitaftale mere acceptabel led et tilbageslag ved EU's topmøde om brexit i Bruxelles. Her fik May at vide, at brexitaftalen ikke er åben for genforhandling.

May har advaret om, at det ender med et hårdt brexit uden en aftale, hvis hendes aftale forkastes. Hun mener, at dette vil medføre et økonomisk chok, der kan føre til, at briterne så slet ikke kommer ud af EU.

Briterne stemte for at forlade EU ved en folkeafstemning i 2016.

Adskillige parlamentsmedlemmer har allerede tilkendegivet, at de støtter en ny folkeafstemning. Mandag vil May fortælle dem, at endnu en afstemning vil "splitte vores land, mere end det er nu".

Også den tidligere premierminister Tony Blair meddelte i London for få dage siden, at en folkeafstemning bør finde sted, da der i parlamentet ikke er flertal for hverken den ene eller den anden brexit-løsning.

En ny folkeafstemning kræver ny lovgivning og udarbejdelse og godkendelse af regler for kampagner. Det tog syv måneder at få parlamentet til at godkende folkeafstemningen i 2016.