May drømmer stadig om at forlade EU inden sommer

Intet er mere vigtigt nu, end at Storbritannien snarest forlader EU, siger premierminister Theresa May.

Den britiske premierminister er tilfreds med, at EU-landene på et topmøde natten til torsdag er blevet enige om, at Storbritannien kan forlade EU, så snart en skilsmisseaftale er godkendt i Underhuset.

Det ligger i den fleksible model, som stats- og regeringscheferne godkendte.

- Hvis vi formår at få godkendt en aftale i de første tre uger af maj, så undgår vi at deltage i EU-valget. Så kan vi forlade EU lørdag 1. juni, siger Theresa May.

Hun tilføjer, at det fleksible i aftalen var hendes vigtigste ønske til kollegerne på topmødet.

EU-landene nåede frem til, at Storbritannien senest 31. oktober skal forlade unionen. Det var et kompromis. Nogle lande ønskede en lang udskydelse af brexit, mens andre lande - især Frankrig - ville have en kort udsættelse.

Premierministeren understreger desuden, at Storbritannien i hele perioden - indtil brexit - vil have de samme forpligtelser og rettigheder, som alle andre EU-lande.

- Jeg ved, at der er udbredt frustration over, at jeg måtte bede om denne forlængelse. Storbritannien burde have forladt EU. Jeg beklager dybt, at jeg ikke har kunnet overbevise parlamentet om at godkende en aftale, siger May.

Hun appellerer til, at der lægges pres på, så man kan nå til enighed snarest.

- Jeg vil ikke lade som om, at de næste uger bliver nemme.

- Men vi har en pligt som politikere til at finde en vej, så vi kan føre den demokratiske beslutning fra folkeafstemningen ud i livet og komme videre. Intet er mere presserende og vigtigt, siger Theresa May.

Flere end seks millioner briter har underskrevet en appel til regeringen om, at beslutningen om at forlade EU trækkes tilbage.