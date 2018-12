Marihuana bliver tilladt til medicinsk brug i Thailand

Thailand vil inden længe gøre det muligt at benytte marihuana og den lokale plante kratom til medicinsk brug.

Den lovgivende forsamling i landet stemte tirsdag for en ændring, der betyder, at man kan få tilladelse til at sælge de to produkter som smertelindrende middel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Allerede tidligt i processen har der været stor opbakning til tiltaget, der blev vedtaget med stort flertal. Lovændringen fik 166 stemmer for og ingen stemmer imod, mens 13 repræsentanter afstod fra at stemme.

De, der skal dyrke planterne, forske i det eller levere dem, skal have særlige tilladelser til det. Det gælder også for den person, der skal bruge produktet til medicinsk brug.

Det vil fortsat være ulovligt at bruge stofferne til andet end medicinske formål. Det kan give store bøder eller straffe, hvis stofferne bliver brugt uden for det etablerede system til medicinsk brug.

Thailand er det første land i Sydøstasien, der lovliggør marihuana til medicinsk brug. Det er også et tiltag, der bliver overvejet i nabolandet Malaysia.

Undervejs i processen op til afstemningen blev det påpeget, at nyere undersøgelser har vist, at marihuana kan have medicinske fordele.

Det blev også bemærket, at flere andre lande i verden har taget skridt mod at lovliggøre produkterne til medicinsk brug.