Mange fanget i flammer i højhus i Bangladesh

Der er torsdag udbrudt brand i et højhus i hovedstaden Dhaka i Bangladesh, og mange mennesker er fanget i kontorbygningen.

Det oplyser politiet og brandvæsnet.

Tre timer efter branden brød ud, er det stadig ikke lykkedes brandfolk at få branden under kontrol. Der er rapporter om, at der mangler vand til effektivt at kunne bekæmpe branden

Ifølge avisen Daily Star har man set seks mennesker falde fra bygningen, tilsyneladende i et forsøg på at slippe væk fra flammerne.

Andre personer er set kravlende på ydersiden bygningen for at komme ned.

Folk råber fra bygningen, at de er fanget i flammerne, fremgår det af videobilleder fra stedet. Og der vælter kraftig røg ud af vinduer og sprækker i bygningen.

Shoikot Rahma løb i sikkerhed, da hans kolleger slog alarm. Det lykkedes ham med nød og næppe at slippe væk fra røgen og flammerne.

- Mange af mine kolleger er stadig fanget i vores kontor, fortæller han AFP.

Foreløbig er en person meldt død. 20 personer er kørt på hospitalet med røgskader og andre skader, skriver Daily Star. Det er ikke oplyst, hvordan deres tilstand er.

Der står mange hundrede mennesker på gaden - mange af dem familier til folk inde i bygningen - og følger dramaet.

En mor fortæller, at hendes datter arbejder inde i bygningen på 12.-etage.

- Under vores sidste kontakt fortalte hun os, at der var enormt meget røg i bygningen, og at hun havde svært ved at trække vejret. Nu kan vi ikke længere få fat i hende på telefonen.

Det lykkedes brandfolk at redde seks personer på 17.-etage, efter at de havde skåret sig gennem jerngitre fra en nabobygning.

Helikoptere er i gang med at øse vand på den brændende bygning.

Branden brød ud klokken 13 lokal tid.