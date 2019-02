Mange dræbt og såret ved brand på banegård i Kairo

Mindst 20 mennesker er onsdag omkommet og mindst 40 er blevet kvæstet ved en brand på den vigtigste banegård i den egyptiske hovedstad, Kairo. Det oplyser hospitalskilder ifølge Egyptens statslige tv. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et voldsomt togsammenstød var årsag til branden, siger egyptiske sikkerhedsfolk til AFP. Et øjenvidne siger imidlertid til Reuters, at det var et tog, som kørte ind i en barriere på Ramses banegården i den centrale del af Kairo.

- Jeg stod på perronen og så toget køre ind i barrieren med stor hastighed, siger øjenvidnet, Mina Ghaly, til Reuters.

- Alle begyndte at løbe, men mange blev slået ihjel, da lokomotivet eksploderede. Jeg så mindst ni forbrændte lig ligge på jorden, siger øjenvidnet.