Mand varetægtsfængslet i Sverige for flygtningespionage

I Sverige er en mand i 40'erne blevet varetægtsfængslet for ulovlig spionage mod flygtninge.

Den varetægtsfængslede er statsborger i Sverige og i et andet land.

Anklager Hans-Jörgen Hanström ønsker ikke at offentliggøre hvilket land.

- Det er en del af sigtelsen, at han har gået en fremmed magts ærinde. Hvilken vil vi ikke oplyse, siger han til TT.

I sagen bliver der talt om "flygtningespionage", hvor den sigtede skal have anskaffet sig personlige oplysninger om en gruppe eller flere personer.

Hanström vil ikke oplyse, hvor mange personer der er spioneret mod, og det er ikke klart, hvorvidt det er svenske statsborgere. Han vil heller ikke sige, om der er flere mistænkte i sagen.

Han oplyser dog, at der nu vil ske en fortsat efterforskning, som blandt andet omfatter analyser af forskelligt materiale og afhøringer af forskellige personer.

Den sigtede blev fredag varetægtsfængslet, da han blev fremstillet for en dommer. Det skete for lukkede døre. Den mistænkte modsatte sig varetægtsfængslingen.

- Han nægter, at han har foretaget sig noget ulovligt. Det er det eneste, som jeg kan sige på nuværende tidspunkt, da jeg ikke må udtale mig, siger den sigtedes advokat, Hannah Lindblom.

Den formodede flygtningespion blev anholdt midt på dagen onsdag, efter at han tidligere var blevet efterlyst.

Den ulovlige efterretningsvirksomhed, som manden sigtes for, skal have fundet sted i perioden fra den 10. april og den 30. september sidste år.

Sikkerhedspolitiet Säpo vil på nuværende tidspunkt ikke svare på, om den sigtede har diplomatiske forbindelser.

- Vi kan kun sige meget lidt om sagen, da vi står midt i retsprocessen, siger Säpos pressechef, Karl Melin.

Flygtningespionage er en metode som normalt dækker over, at et land forhindrer flygtninge, som er taget til udlandet, i at fremsætte kritik mod det land, som de er flygtet fra.

Sikkerhedspolitiet arbejder aktivt for at hindre og modvirke, at der forekommer flygtningespionage i Sverige, hedder det på Säpos hjemmeside.

Kina og Iran er to lande, som er særligt aktive, når det gælder flygtningespionage i Sverige, har chefen for Säpo, Klas Friberg, tidligere sagt til TT.