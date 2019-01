Mand sårer 20 børn på kinesisk skole i Beijing

En mand har såret 20 børn på en skole i den kinesiske hovedstad. Det oplyser de kinesiske myndigheder i Beijing ifølge AP.

Angrebet er sket i Xicheng-distriktet i Beijing.

Tre af børnene er alvorligt såret, men de er uden for livsfare.

Alle de sårede børn behandles på et hospital.

Gerningsmanden er "under kontrol", meddeler Xicheng-distriktets regering på sociale medier.

Myndighederne oplyser ingen yderligere detaljer, men flere skriver på sociale medier, at manden angreb børnene i hovedet med en kniv.

Et øjenvidne siger, at mindst seks politibiler er parkeret uden for skolen.

Politiet afviser at kommentere sagen.

Tidligere har lignende angreb på børn i Kina vakt international opsigt.

En mand, som sårede 12 børn i en børnehaveklasse ved et knivangreb for to år siden, er blevet henrettet i denne måned, rapporterer det statslige nyhedsbureau Nye Kina.

Manden gik til angreb på børn med en køkkenkniv i regionen Guangxi i januar 2017. Fire af børnene blev alvorligt såret.

I oktober sidste år angreb en kvinde bevæbnet med en kniv 14 børn i byen Chongqing i det centrale Kina.

I september blev en mand henrettet for at have knivdræbt ni skoleelever og have såret 11 andre i en grundskole i provinsen Shaanxi i april 2018.

I 2016 blev ti børn såret af en knivbevæbnet mand i Haikoi i Hainanprovinsen.