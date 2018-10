Mand i 20'erne anholdt i Tyskland efter journalistdrab

Tysk politi har anholdt en mand, der sættes i forbindelse med drabet på den bulgarske journalist Viktoria Marinova.

Det skriver den bulgarske avis 168 Chasa ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Den mistænkte er en mand i 20'erne. Han skal angiveligt have rejst fra Bulgarien til Tyskland, hvor hans mor bor, søndag.

Dagen før blev liget af den 30-årige journalist fundet i en park i hendes hjemby Ruse i det nordlige Bulgarien. Marinova var blevet voldtaget, før hun blev dræbt af slag i hovedet og kvælning.

Tirsdag blev en rumænsk statsborger, der blev sat i forbindelse med drabet, anholdt i Bulgarien. Han blev løsladt senere samme dag og vil ikke blive sigtet i sagen, fortalte politiet efterfølgende.

- Vores arbejde fortsætter. I øjeblikket er der ingen fakta eller omstændigheder, vi kan oplyse om, lød det tirsdag fra Teodor Atanasov, talsmand for bulgarsk politi.

Viktoria Marinova arbejdede som undersøgende journalist på en lokal tv-station. Den seneste tid havde hun dækket en sag om mulig korruption i Europa-Parlamentet.

Hun er den tredje journalist, der er blevet dræbt i et EU-land det seneste år, og EU-Kommissionen har krævet hurtig handling fra de bulgarske myndigheder.

- Kommissionen forventer, at de ansvarlige myndigheder foretager en hurtig og grundig undersøgelse. De ansvarlige for drabet skal retsforfølges. Vi skal sørge for, at journalister overalt er i sikkerhed, sagde en talsperson for EU-Kommissionen tidligere på ugen.

Bulgarsk politi oplyser, at de undersøger alle mulige scenarier. Heriblandt også et muligt link mellem drabet og Marinovas virke.

Landets indenrigsminister, Mladen Marinov, afviser dog, at drabet skyldes journalistens arbejde.

Viktoria Marinova efterlader sig et lille barn.