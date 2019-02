Manaforts møde med russer er kernen i Mueller-undersøgelse

Et møde i 2016 mellem Donald Trumps tidligere kampagnechef og en person tilknyttet den russiske efterretningstjeneste er "kernen" i Robert Muellers Rusland-undersøgelse.

Det fremgår af retsdokumenter i sagen, skriver nyhedsbureauet AP.

Den tidligere kampagnechef Paul Manafort og russeren Konstantin Kilimnik mødtes angiveligt i august 2016.

Det fremgår ikke, hvor mødet fandt sted.

Den 48-årige russer er angiveligt knyttet til den militære efterretningstjeneste - tidligere kendt som GRU. Den menes at stå bag det russiske forsøg på at påvirke det amerikanske valg.

Det er dog tidligere kommet frem, at de to blandt andet diskuterede Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014 på mødet.

Ifølge en anklager under den særlige anklager Robert Mueller giver mødet "et større indblik i, hvad vi tror, der er foregået", og hvad "vi tror er motivet".

Af retsdokumenterne fremgår det desuden, at Konstantin Kilimnik var i Washington D.C. for at deltage i Trumps indsættelse i februar 2017.

Paul Manafort blev i september beskyldt for at have dækket over sin kontakt med Konstantin Kilimnik, og at han skulle have delt valgdata om præsidentvalget i 2016 med ham.

Det er den tidligere FBI-chef Robert Mueller, der er i gang med at undersøge, hvorvidt Rusland påvirkede den amerikanske valgkamp i 2016.

Ifølge The New York Times indledte det amerikanske forbundspoliti, FBI, i 2017 en efterforskning for at få klarlagt, om Donald Trump arbejdede for Rusland.

Undersøgelsen blev sat i værk, efter at præsidenten havde afskediget den daværende FBI-chef James Comey.

FBI inddelte efterforskningen i to dele: En efterforskningsdel og en analyse af lovgivningen, hvor det blev undersøgt, om præsidentens afskedigelse af Comey var lovlig.

I selve efterforskningen blev det undersøgt, om Trump enten bevidst eller ubevidst arbejdede for Moskva, og hvorvidt han var en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

Efterforskningen blev senere lagt ind under den særlige anklager Robert Muellers bredere undersøgelse, skriver The New York Times.

Det står ikke klart, om FBI's undersøgelse fra 2017 stadig er i gang.

Præsident Donald Trump har gentagne gange afvist, at han skal have arbejdet for russiske interesser. Senest ved et pressemøde i Det Hvide Hus mandag.

Trump kalder Muellers efterforskning for en heksejagt mod ham.