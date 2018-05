Malaysia-zoo viser babypanda frem for første gang

En fem måneder gammel pandaunge er lørdag for første gang blevet vist frem for offentligheden i Malaysias største zoologiske have i hovedstaden Kuala Lumpur.

Ungen - en hun - er den anden unge, som forældreparret Liang Liang og Xing Xing har fået. Begge de to store pandaer er lånt ud til Malaysia fra Kina i ti år.

Den første unge, ligeledes en hun ved navn Nuan Nuan, er blevet sendt retur til Kina. Det var en del af aftalen med Kina, at pandaunger født i fangenskab skal sendes til en zoo i Beijing, når de er blevet to år.

Pressen stimlede sammen bag en glasvæg for at filme ungen, der ifølge dyrlæger er sund og rask og har en vægt på ni kilo.

Zoo-gæster får lov at se ungen senere lørdag.

Den bor i et anlæg, som har kostet Malaysias zoologiske have store summer. Der er blandt andet et klimaanlæg, der sikrer den rette temperatur og luftfugtighed, og der er plantet bambus i et forsøg på at efterligne pandaernes naturlige levesteder.

Den zoologiske have i Kuala Lumpur oplyser, at forældrene, Liang Liang og Xing Xing, har sat verdensrekord ved at være det første pandapar i fangenskab, der inden for fire år får to unger, som begge er undfanget på naturlig vis.

Malaysia fik lov at låne forældreparret af Kina i 2014 for at markere 40 års diplomatiske relationer mellem de to lande.

Ifølge Verdensnaturfonden WWF lever 1864 store pandaer vildt i naturen, først og fremmest i bambusskovene i det vestlige Kina.