Makedoniens optagelsesproces til Nato er blevet sat i værk, efter at medlemslandene har blåstemplet aftale.

Makedonien har onsdag taget et stort skridt mod at blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

Samtlige medlemslande har underskrevet et dokument, der betyder, at processen mod Makedoniens optagelse er sat i værk.

- Det er en historisk dag, og det har været en lang rejse, siger landets udenrigsminister, Nikola Dimitrov, onsdag på et pressemøde i Bruxelles.

Processen mod optagelse i Nato er gjort mulig, efter at Makedonien og Grækenland har fået bilagt en årtier lang strid om navnet Makedonien.

I den nordlige del af Grækenland ligger en provins, der også bærer navnet Makedonien, og det har været med til at skabe problemerne.

En tydeligt rørt udenrigsminister Nikola Dimitrov siger, at det store skridt er et resultat af generationers hårde arbejde.

Samtidig takker han premierministrene i Grækenland og Makedonien for at have begravet stridsøksen.

Formelt hedder landet lige nu Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, men snart bliver det ændret til Republikken Nordmakedonien.

Den videre optagelsesproces afhænger af, at de øvrige 29 medlemmer ratificerer aftalen.

Natos generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, der også kalder det for en "historisk dag", regner med, at det går gnidningsfri.

- Vi forventer ingen problemer i den sammenhæng, siger han på pressemødet.

Det forventes, at Grækenland gør det som det første land i denne uge.

Ifølge Stoltenberg vil det skabe mere tryghed, når Makedonien bliver en del af Nato.

Det forventes, at Makedonien formelt bliver medlem i slutningen af 2019 eller i begyndelsen af 2020.

Rusland er imod udvidelsen af Nato mod øst. Rusland mener, at det er en direkte trussel mod landets sikkerhed.