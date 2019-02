Maduro inviterer særlig udsending fra USA til Venezuela

Ifølge præsident Nicolás Maduro har Venezuelas udenrigsminister været i USA for at deltage i flere møder.

Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, inviterer en særlig udsending fra USA til at komme til Venezuela.

Det fortæller Maduro i et interview med nyhedsbureauet AP.

Invitationen kommer, efter at Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza, har været i New York for at mødes med den særlige udsending, Elliott Abrams.

Arreaza og Abrams skal ifølge Maduro have holdt flere møder i New York.

Det seneste blot fire dage efter at Elliot Abrams havde udtalt, at muligheden for dialog med Maduros regering var passeret.

Nicolás Maduro siger i interviewet, at han håber at kunne mødes med USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere USA's støtte til oppositionsleder Juan Guaidó.