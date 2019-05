Maduro: Forhandlinger i Oslo skulle finde en fredelig løsning

Denne uges forhandlinger i Norge mellem repræsentanter fra Venezuelas regering og landets opposition var et forsøg på at "opbygge en fredelig agenda" for det kriseramte sydamerikanske land.

Det siger Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, natten til lørdag dansk tid.

Norges udenrigsministerium, som har tradition for at agere mægler i internationale konflikter, oplyste fredag, at forhandlingerne befinder sig i en "undersøgelsesfase".

- Norge oplyser, at det har været i kontakt med repræsentanter for centrale politiske aktører i Venezuela med henblik på at støtte dem i arbejdet med at finde en løsning på situationen i landet, skrev ministeriet.

Repræsentanterne fra begge sider ankom ifølge kilder til den norske hovedstad, Oslo, allerede sidste weekend.

Forhandlingerne anses som et tegn på en ny tilgang til konflikten, der i månedsvis har skabt spændinger i Venezuela.

Venezuela befinder sig i en forfatningsmæssig krise, siden at oppositionsleder Juan Guaidó i januar udråbte sig selv som midlertidig præsident.

Guaidó har forgæves forsøgt at få Venezuelas militærs støtte i forsøget på at vælte præsident Maduro.

I Oslo repræsenterede oppositionspolitikeren Stalin Gonzales og to rådgivere Guaidós side, mens informationsminister Jorge Rodriguez og guvernøren for delstaten Miranda, Hector Rodriguez, repræsenterede regeringen.

Parterne havde separate møder med norske mæglere. Der var ikke møder direkte mellem de stridende parter. Det fortæller oppositionspolitikeren Gonzales til lokale medier.

Til medlemmer af de væbnede styrker siger Maduro, at repræsentanter for regeringen tog til Norge for at "begynde at undersøge en dialog med Venezuelas opposition for at opbygge en fredelig agenda for landet".

Oppositionsleder Guaidó har været mere lunken i sine kommentarer om forhandlingerne i Norge.

Torsdag skrev han på Twitter, at ethvert initiativ til forhandling burde begynde med "afslutningen på den ulovlige tilegnelse af magten."