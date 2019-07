Macron viser EU's militære styrker frem i Bastille-parade

Foto: Lionel Bonaventure/Ritzau Scanpix

Den franske opfinder og entreprenør Franky Zapata susede over Champs-Elysees i Paris og ud foran præsident Emmanuel Macron og andre ledere på et såkaldt flyboard på Bastilledagen. Formålet var at vise, hvordan man kan bruge et flyboard i militære sammenhænge.