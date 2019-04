Måling: Spaniens socialister står til at vinde parlamentsvalg

Hverken venstre- eller højrefløjen i Spanien ser ud til at kunne danne en stærk regering efter valget.

Parlamentsvalget i Spanien den 28. april vil ifølge en ny meningsmåling ikke løse op for den politiske hårdknude i landet.

Det regerende socialistparti (PSOE) vil ifølge målingen vinde valget med 31,1 procent af stemmerne, men står ikke til at kunne danne en flertalsregering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Partierne til højre kan heller ikke samle over 50 procent af stemmerne.

En koalition af tre højrefløjspartier - Partido Popular, Ciudadanos og Vox - står til en opbakning på 45,6 procent, viser målingen i mandagens udgave af avisen ABC. Det svarer til mellem 149 og 158 pladser i parlamentet.

Et flertal kræver opbakning fra mindst 176 i parlamentet, der har 350 medlemmer.

Det er dog uvist, om Partido Popular og Ciudadanos vil samarbejde med Vox, der er et stærkt højreorienteret og EU-skeptisk parti.

Premierminister Pedro Sanchez (PSOE) udskrev i midten af februar valg, efter at parlamentet havde nedstemt hans mindretalsregerings udkast til en finanslov.

Valget er det tredje i Spanien inden for fire år. Det kommer på et tidspunkt, hvor de politiske spændinger tager til - blandt andet i forholdet mellem centralregeringen i Madrid og den separatistiske bevægelse i Catalonien.

Siden et parlamentsvalg i december 2015 har Spanien haft mindretalsregeringer.

Pedro Sanchez trådte til som regeringsleder i juni 2018. Det skete, efter at daværende premierminister Mariano Rajoy fra Partido Popular måtte gå af. Rajoy blev tvunget fra magten efter en tabt tillidsafstemning i kølvandet på en korruptionssag.

Pedro Sanchez' mindretalsregering har været afhængig af støtte fra catalanske og baskiske separatister. Men separatisterne droppede støtten, da flere partimedlemmer blev retsforfulgt for i 2016 at have afholdt en lovstridig folkeafstemning om uafhængighed.

Økonomisk har Spanien trods den mudrede politiske situation klaret sig godt de seneste år. Siden 2016 har den økonomiske vækst i landet været højere end den gennemsnitlige vækst i eurozonen.