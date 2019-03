Måling: Halvdelen af briterne vil af med Theresa May

En ny måling viser, at et flertal af de britiske vælgere gerne ser premierministeren udskiftet.

I en ny meningsmåling svarer halvdelen af de adspurgte briter, at de gerne så premierminister Theresa May træde tilbage fra sin post.

Det skriver det politiske medie Politico, der har foretaget målingen sammen med analyseinstituttet Hanbury.

Målingen er foretaget, umiddelbart efter et flertal i det britiske Underhus for anden gang afviste Mays skilsmisseaftale med EU tirsdag aften.

50 procent mener ikke, at Theresa May er den rette til at lede landet fremadrettet, mens bare 32 procent mener, at hun bør fortsætte.

Mays upopularitet viser sig også, når man spørger hendes egne, konservative vælgere. Her mener hele 25 procent, at det er tid til at finde en ny premierminister.

Et flertal på 391 medlemmer stemte imod aftalen. 242 stemte for. Det er anden gang, at regeringen taber en afstemning om skilsmisseaftalen, der er blevet indgået og godkendt af May og EU.

Foreløbig skal man onsdag i det britiske Underhus stemme om, hvorvidt Storbritannien vil udtræde af EU uden en aftale.

Noget, de fleste prognoser siger, vil have stærkt negative konsekvenser for Storbritanniens økonomi samt give kaotiske tilstande på landets grænser til EU.

Bliver det et nej til no-deal, hvilket ifølge iagttagere virker som det mest sandsynlige, skal parlamentsmedlemmerne stemme igen torsdag. Denne gang om hvorvidt man vil bede EU om en udskydelse for brexitdatoen, der nu ligger den 29. marts.

Ifølge Politicos måling siger 47 procent af vælgerne, at man bør afvise et no-deal brexit. Men der er meget lidt enighed om, hvad den bedste vej frem bør være.

Lige under en tredjedel - 29 procent - vil have en ny afstemning om medlemskabet af EU. 25 procent af de adspurgte vil have et no-deal brexit.