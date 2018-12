Måling: De færreste amerikanere tror på Trumps evige løgne

Færre end tre ud af ti amerikanere tror på Donald Trumps usandheder, viser måling i The Washington Post.

USA's præsident har i månedsvis annonceret, at den amerikanske stålindustri planlægger at bygge mindst seks nye fabrikker.

Op til midtvejsvalget sagde han gentagne gange, at Demokraterne havde underskrevet et lovforslag, der skulle åbne den amerikanske grænse.

Fælles for begge udsagn er, at det er lodrette løgne. Men nu viser en ny stor måling, at de færreste amerikanere faktisk tror på præsidentens usandheder.

Det skriver The Washington Post.

Færre end tre ud af ti amerikanere tror på præsidentens opsigtsvækkende udsagn, der viser sig at være løgne, viser målingen.

Heller ikke blandt de republikanske vælgere virker præsidentens løgne overbevisende. Således tror færre end fire ud af ti republikanere på dem.

Det er første gang, at The Washington Post laver en sådan måling.

Undersøgelsen er baseret på 18 par af påstande - et sandt og et falsk. Respondenterne blev ikke informeret om, hvem der er afsender af udsagnene.

Elleve spørgsmål, der skulle måle troen på præsidentens usandheder, blev blandet med fire usande udsagn fra Demokrater og et sandt udsagn fra Donald Trump.

Målingen viser, at amerikanerne oftere tror på usandheder, når de kommer fra Demokrater, end når de kommer fra præsidenten.

Målingen viser samtidig, at amerikanernes kilde til informationer er afgørende for, hvad de tror på.

Blandt den del af befolkningen, der betegner den konservative tv-station Fox News som deres primære kilde til politiske nyheder, tror 33 procent af respondenterne på Trumps løgne.

Til sammenligning gælder det kun for 21 procent af de respondenter, der ikke ser Fox News.

Amerikanere, der betragter CNN og MSNBC som deres primære kilde til politiske nyheder, er betragteligt mere afvisende over for Trumps usandheder.

De er til gengæld mere tilbøjelige til at tro på usandheder, når de kommer fra Demokraterne.