Måling: Amerikanerne bakker ikke op om Trumps grænsemur

Meningsmåling viser også, at flest amerikanere peger på Trump som årsag til budgetkrisen.

Selvom USA's præsident, Donald Trump, betegner situationen langs USA's sydlige grænse som en "nødsituation", så støtter flertallet af amerikanerne ikke hans ønske om at bygge en grænsemur.

Det viser en meningsmåling foretaget af instituttet Morning Consult for det amerikanske nyhedsmedie Politico.

I målingen svarer 47 procent af de adspurgte, at en mur langs grænsen er "unødvendig". Samtidig mener 65 procent, at præsidenten ikke bør bruge kravet om en grænsemur til at lukke dele af statsapparatet ned.

Siden 22. december har en budgetkrise lukket flere ministerier og offentlige institutioner og tvunget dem til at tilbageholde lønudbetalinger.

Nedlukningen sker, fordi man ikke kan blive enige om en finanslov for 2019. Trump har krævet, at budgettet indeholder fem milliarder dollar i finansiering til grænsemuren.

Men Demokraterne, der ved årsskiftet fik flertal i Repræsentanternes Hus efter midtvejsvalget i november, nægter at stemme for.

Bare 22 procent mener i Politicos måling, at det er acceptabelt, at Trump fortsat kræver penge til grænsemuren, når resultatet er en regeringsnedlukning.